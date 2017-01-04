Внесены изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав в России, — пишет телеканал Российской армии «Звезда». Теперь, чтоб контракт с армией был перезаключен, нужно об этом позаботиться за четыре месяца до конца того контракта, который есть. Присваивать звания будут тоже с рядом оговорок и уточнений, а взыскивать дисциплинарно будут за утрату удостоверения и незаконный выезд из РФ.

«Московский Комсомолец» проводит обзор изменений законодательства России и в то же время разъясняет, как это отразится на россиянах. «Подарки» в виде новых законов и постановлений в силу входят 1 января, и за новогодние каникулы нужно научиться в них ориентироваться. Военные получили в подарок «короткие контракты», от месяца до года, так что четырех месяцев на перезаключение контракта может не понадобиться. Младший офицерский состав контракт с армией до этого мог заключить на 2-3 года, помня о Сирии. Мичманы, прапорщики и вовсе офицеры должны были контракт заключать на 5 и больше лет. «Короткие контракты» возможны для лиц, ушедших в запас, но бороться при этом придется с «международным терроризмом за пределами РФ». Военные РФ часто хотят воевать недолгий срок с конкретной ситуацией вроде терроризма или охраны Пальмиры.

Издание news-ria.ru успокаивает обеспокоенных родителей «срочников»: о том, что их ребят отправят служить в Сирию, государство речь не ведет. Речь идет о том, что того, кто решил заработать деньги на войне, могут послать в Сирию. Информация о том, что после осеннего или весеннего призыва парня в обязательном порядке отправят в САР, не соответствует действительности. Это – явное искажение закона 6095-7. Чем больше коротких, но выгодных контрактов – тем меньше «срочников» в Сирии.