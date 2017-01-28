Внучка Платона Лебедева: мемориал на могиле Дианы Лебедевой хотят демонтировать

На могиле своей покойной внучки Дианы совладелец «ЮКОСа» Платон Лебедев воздвиг мемориал, который мешает посещению могил, находящихся по соседству. Родственники покойных пожаловались администрации Троекуровского кладбища и попросили демонтировать шатер. Все сочувствуют горю Платона Лебедева, но к своим родным и близким они хотят иметь свободный доступ.

Внучка Платона Лебедева Диана погибла осенью прошлого года в автокатастрофе в Швейцарии. По непроверенным данным и показанием швейцарцев, «золотая молодежь» гоняла на непозволенной скорости. Девушка прославилась только тем, что «тусовалась» и была верной подругой детям бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. Ситуация с могилой усугубляется тем, что рядом с Дианой похоронен уважаемый всеми человек, Валерий Сорокин, кавалер ордена «За мужество», ликвидатор аварии в Чернобыле. Его вдова Светлана и друзья-«чернобыльцы» пожаловались СМИ на «вопиющее беззаконие». Не должен шатер на могиле девочки-тусовщицы мешать навещать могилу героя.

Шатер мемориала Дианы Лебедевой занимает несоразмерно много места – четыре чужих участка. Могилу девушки превратили в подобие древнеегипетской усыпальницы с солнечной батареей, видеокамерами и круглосуточной охраной. Однако шатер вскоре будет реконструирован, поскольку на Троекуровском кладбище похоронены не последние люди. Их родные и в Общественную палату пожаловаться могут.