Воры в законе последние новости: к убийству Дениса Вороненкова может быть причастен «Тюрик»

Вадим Рабинович, который является депутатом ВР, считает, что в убийстве Дениса Вороненкова может быть виновен вор в законе «Тюрик». Об этом он заявил в эфире на одном из украинских телеканалов, добавив, что необходимо раскрыть преступление.

«До Вороненкова Мария Максакова состояла в гражданском браке с известным криминальным авторитетом, которого считают одним из ведущих «воров в законе» в РФ. Его кличка «Тюрик». Переехав в Украину, она увезла от мужчины его детей. Многие рассказывали, что между ними было не все гладко. Почему не рассматривается такая версия», — говорит украинский депутат.

Рабинович также обвинил правоохранительные органы Украины в непрофессионализме, исходя из других громким убийств, которые до сих пор не раскрыты.

«У нас принято раскрывать преступления даже до того, как оно было совершено. Выходят «гавкальщики» и начинают всем говорить. Сначала речь шла о российском агенте, потом стало известно, что у убийцы имеется удостоверение Нацгвардии. Немного позже Луценко выразил сомнения, зачем брать на дело свои документы. Далее пошла версия о вербовке, после которой он вернулся для служения армии Украины. И это все через пять минут, а на протяжении пары лет ничего не знали», — возмущается политический деятель.

Депутат также утверждает, что полиция в последнее время громкие дела, по его мнению, списывает на военные действия с РФ. Так, любое преступление в Украине делает Путин и его агенты.

Напомним, несколько недель назад в центре Киева среди белого дня был застрелен Денис Вороненков, который вместе с супругой сбежал из России. Ранение получил и охранник бывшего российского депутата, который в момент нападения злоумышленника успел также в него выстрелить, в результате полученных травм убийца скончался в больнице.