﻿

В столице РФ проходит война за место главенствующего в регионе. Противостояние происходит между тремя таджикскими гангстерами. На сегодняшний день их встречи регулярно сопровождаются столкновениями с использованием различного боевого оружия.

Как создавался фильм «Призрак в доспехах»
Фото: weekend.rambler.ru

Сейчас в столичном регионе наблюдается активизация таджикских криминальных группировок Практически ежемесячно между ними проходят перестрелки. Правоохранительными органами был арестован один участник этих «разборок». Им стан «авторитет» Абдулвахоба Джангибеков, имеющий кличку Кори. После этого состоялась битва гангстеров в Измайлово.

Источник МВД рассказал, что Кори является примечательной личностью криминального мира. Его принято считать «правой рукой» Сайки, настоящее имя которого Саидкрам Сайка-Одинаев, являющийся представителем таджикской криминальной общины. Этот статус был получен благодаря Сумбату Абасову, которого называют «криминальным генералом». Помимо этого отмечается, что Кори вместе с Сайкой были ближайшими сподвижниками лидера мафии Лутфулло.

Пару лет назад Джангибеков отбывал срок в колонии, здесь им был придуман план обогащения. Кори имел связи с крупными наркоторговцами, был осведомлен о наличии товара на складах китайских торговцев, о личностях с большими суммами денежных средств. Эти сведения он получал прямо в камере. После поступления сведений, он раздавал «наводки» разным таджикским группировкам, которые в последствии совершали нападения, затем украденные день делились.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Сергей Газаров и Андрей Смоляков стали гостями шоу «Вечерний Ургант»

Сергей Газаров и Андрей Смоляков стали гостями шоу «Вечерний Ургант»

Забастовка дальнобойщиков: дагестанские активисты рассказали о разбитых стеклах, сгоревшем грузовике и пустых магазинных полках

Забастовка дальнобойщиков: дагестанские активисты рассказали о разбитых стеклах, сгоревшем грузовике и пустых магазинных полках

Мария Максакова, последние новости: с певицы хотят взыскать почти 2 млн. долларов за долги Вороненкова

Мария Максакова, последние новости: с певицы хотят взыскать почти 2 млн. долларов за долги Вороненкова

«Синий кит»: в Приморье выявлены новые призывы к смерти через продажи жевательной резинки

«Синий кит»: в Приморье выявлены новые призывы к смерти через продажи жевательной резинки

Представители власти отреагировали на речь Сокурова, которую он произнес на церемонии "Ника"

Представители власти отреагировали на речь Сокурова, которую он произнес на церемонии «Ника»

Рособрнадзор распорядился прекратить набор студентов сразу в три государственных ВУЗа страны

Рособрнадзор распорядился прекратить набор студентов сразу в три государственных ВУЗа страны

Петербургский Burger King был оштрафован: ресторан пожадничал бесплатный пирожок

Петербургский Burger King был оштрафован: ресторан пожадничал бесплатный пирожок

События митинга в Москве 26 марта 2017 года будут детально изложены в докладе СПЧ для Путина

События митинга в Москве 26 марта 2017 года будут детально изложены в докладе СПЧ для Путина

Каковы плюсы и минусы сноса пятиэтажек в Москве для жильцов и города?

Каковы плюсы и минусы сноса пятиэтажек в Москве для жильцов и города?