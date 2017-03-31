В столице РФ проходит война за место главенствующего в регионе. Противостояние происходит между тремя таджикскими гангстерами. На сегодняшний день их встречи регулярно сопровождаются столкновениями с использованием различного боевого оружия.

Сейчас в столичном регионе наблюдается активизация таджикских криминальных группировок Практически ежемесячно между ними проходят перестрелки. Правоохранительными органами был арестован один участник этих «разборок». Им стан «авторитет» Абдулвахоба Джангибеков, имеющий кличку Кори. После этого состоялась битва гангстеров в Измайлово.

Источник МВД рассказал, что Кори является примечательной личностью криминального мира. Его принято считать «правой рукой» Сайки, настоящее имя которого Саидкрам Сайка-Одинаев, являющийся представителем таджикской криминальной общины. Этот статус был получен благодаря Сумбату Абасову, которого называют «криминальным генералом». Помимо этого отмечается, что Кори вместе с Сайкой были ближайшими сподвижниками лидера мафии Лутфулло.

Пару лет назад Джангибеков отбывал срок в колонии, здесь им был придуман план обогащения. Кори имел связи с крупными наркоторговцами, был осведомлен о наличии товара на складах китайских торговцев, о личностях с большими суммами денежных средств. Эти сведения он получал прямо в камере. После поступления сведений, он раздавал «наводки» разным таджикским группировкам, которые в последствии совершали нападения, затем украденные день делились.