К ВПР по математике и 2-ой части работ по русскому языку учащиеся школ по всей России приступят сегодня двадцатого апреля. Последняя часть работ для четвероклассников включает в себя более десяти заданий, которые надо написать за 45 минут. Пятиклассники напишут проверочную работу по математике.

По сообщению РИА Новости, сегодня ученики российских школ пишут 2-ую часть ПР по русскому языку (четвертые классы) и проверочные работы по математике (пятые классы). В этом году ВПР являются обязательными для четвертых классов и добровольными для пятых, десятых и одиннадцатых классов — в этом случае заявку на участие в Рособрнадзор подают директора школ. Что касается одиннадцатых классов, то ВПР пишут те ученики, которые не выбрали этот предмет для сдачи во время ЕГЭ.

В общей сложности, проверочные работы охватят сорок тысяч школ по всей стране. В следующем году к ним будут привлекать учащихся шестых и седьмых классов, также планируется расширить и состав входящих в них предметов.

Напомним, что в этом году ВПР начались 18 апреля, когда четвероклассники по всей стране сели за парты писать 1-ую часть работ по русскому языку. Как разъяснил Рособрнадзор, всероссийские проверочные работы не имеют ничего общего с государственной аттестацией. Их проводят как на школьном, так и на региональном уровнях. Результаты, полученные при проведении ВПР, будут использованы при создании программ по развитию образования на различных уровнях, начиная от муниципального и заканчивая федеральным.