Всероссийские проверочные работы в этом году затронут более 2,5 миллионов учеников по всей России. ВПР сделали обязательными для учащихся 4-х классов, ученики старших классов могут участвовать в них по желанию директоров школ.

По сообщению ИА ТАСС, в текущем году по решению Рособрнадзора, проверочные работы охватят сорок тысяч школ по всей РФ. В них, в обязательном порядке, задействуют учеников четвертых классов. Для старшеклассников устроят проверочные работы, если того пожелают директора их школ. Всего ВПР охватят более 2,5 миллионов детей.

ВПР стартовали восемнадцатого апреля. В этот день приступили к диктанту по русскому языку четвероклассники. Диктант входил в первую часть работ. Двадцатого апреля они должны будут написать последнюю часть, которая состоит из двенадцати заданий. Каждое из них призвано протестировать умение детей найти главную мысль текста и выразить ее своими словами. Также они должны уметь составлять план текста, подбирать к нему вопросы, а к словам синонимы и, конечно же, связно пересказывать усвоенную информацию.

В тот же день за проверочные работы по русскому языку усадили и учеников пятых классов. Их работа заключалась в восьми заданиях, которые необходимо было выполнить за 45 минут. Пятиклассники должны владеть азами правописания и соблюдать требования норм правильного построения предложений.

Напомним, что ВПС являются заключительными контрольными по отдельным предметам. Их цель — оценка уровня знаний школьников в соответствии с положениями Федерального образовательного стандарта.