Выставка кошек в Омске пройдет с 15 по 16 апреля в городском Экспоцентре. В ней будут участвовать более 250 животных 36-ти пород. Заводчики домашних мяукающих питомцев приедут из России, Латвии и Казахстана. Также здесь можно купить породистого котенка.



По сообщению ИА “Омскрегион”, в этом году кошачья выставка проводится в Омске второй раз за пять лет. По словам главы городского клуба любителей кошек, в эти выходные в городской Экспоцентр приедут заводчики из многих уголков РФ, а также латвийцы и казахстанцы.

На выставке будут представлены 36 пород усатых животных: британцы, тойгеры, сфинксы, мейн-куны, курильские бобтейлы и многие другие. Владельцы кошек — участниц заранее присмотрели в Омске отели, где разрешено жить с животными, многие сняли частные квартиры.

Выставка открылась в 10-00 утра с приветственной речи и ринга, где каждый хозяин демонстрировал физические характеристики своего питомца. Для каждой породы — свои стандарты. Так мейн-кунов “нещадно” тянули в длину. Чем длиннее животное, тем оно считается лучше. На выставке присутствует чемпион по длине, мейн-кун Аватар, длина которого составляет 1 метр 20 сантиметров.

Другие породы конкурсантов будут состязаться размерами головы, хвоста, всего тела, красотой профиля и т.д.

Каждый день выставки будет заканчиваться выбором одной кошки для номинации Best In Show. Омичи, которые посетят эту выставку должны учесть, что в большинстве случаев им придется ограничиваться только глазами, гладить своих питомцев большинство хозяев запрещает.

Также на выставке можно купить породистого котенка. Часть участников при подготовке к поездке проинформировали устроителей, что специально везут котят для этой цели.