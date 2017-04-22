Пять официальных праздничных выходных будет в мае 2017 года. Согласно утвержденному Правительством РФ календарю праздничных и выходных дней, россияне будут отдыхать дополнительно первого, восьмого и девятого мая. А праздничные дни шестое и седьмое мая припадают на субботу и воскресенье.

Май 2017 года будет богат на праздничные выходные дни. Кроме плановых выходных в субботу и воскресенье, российские граждане получат еще три выходных дня дополнительно. Кроме того, первый цикл майских выходных начнется еще в апреле. Дело в том, что официально праздничными днями считаются также 29 и 30 апреля, которые припадают на субботу и воскресенье соответственно. Сразу после них наступает первое число следующего месяца – еще один праздничный день. Таким образом, граждане будут отдыхать сразу три дня подряд.

Дальше будет четыре подряд рабочих дня – со второго по пятое число включительно. После – два выходных, суббота и воскресенье. Они совпадают с праздничными днями, утвержденными Правительством РФ. А понедельник и вторник тоже будут дополнительными выходными. Таким образом, второй цикл выходных состоит сразу из четырех дней и продлится с шестого по девятое мая.

После россияне вернутся к плановому рабочему графику. Три рабочих дня, затем два выходных и так далее. Такой график будет действовать для всех государственных учреждений, не только рабочих, но и учебных. Таким образом, школьники и студенты также получат дополнительные выходные дни.