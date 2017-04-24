Выходные в мае 2017 года: сколько будут отдыхать жители России

По прогнозам синоптиков выходные в мае этого года в очередной раз порадуют население РФ не только дополнительными нерабочими днями, но и прекрасной, солнечной погодой. Исходя из производственного календаря на текущий год, россиян ждут 3 выходных дня в честь 1 мая, и еще четыре на День Победы.

Каждый год жители РФ с нетерпением ждут майских праздников, которые по традиции радуют долгими выходными. До наступления мая население страны задается вопросам, сколько будут длиться праздники, чтобы грамотно спланировать свой отдых. Исходя из производственного календаря на этот год выходные начнутся с конца апреля. Так как 1 мая является государственным праздником и выпадает на понедельник, отдыхать россияне будут три дня, начиная с 29 апреля. Необходимо отметить, что 28 апреля обычный рабочий, не предпраздничный день, поэтому рабочий день не будет сокращен.

Второй виток выходных выпадает на День Победы. В честь праздника ожидается четыре нерабочих дня, поэтому планировать отдых на это торжество можно с 6 апреля. Стоит уточнить, что исходя из правительственного Постановления, подписанного в августе прошлого года, 7 января 2017 года, которое выпало на субботу, было перенесено на 8 мая. Начиная с 10 мая, россияне вернуться к работе, после праздников их ожидают еще 16 рабочих дней.

Синоптики прогнозируют, что в начале мае в РФ будет теплая, солнечная погода.