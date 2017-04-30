Выходные в мае: как отдыхают жители РФ на праздники

В преддверии майских праздников россияне стали интересоваться вопросом, когда будут выходные в мае, чтобы полноценно отдохнуть в эти дни. На первую половину праздников ожидаются 3-и нерабочих дня, а на вторую – 4-е.

1 мая является государственным праздником в России. В этом году День труда выпадает на понедельник, поэтому жители РФ смогут отдыхать 3-и дня подряд, а именно с 29 апреля. Стоит отметить, что 28 апреля будет обычным рабочим днем, так как не считается предпраздничным.

Данный праздник отмечают в 140 странах мира, он был введен в 1889 году в память о чикагских рабочих, которые в этот день 1886 года вышли на забастовку, где потребовали установить восьмичасовой рабочий день. Этот митинг стал кровопролитным.

Второй период выходных предусмотрен в честь празднования Для Победы. Жители России будут отдыхать 4 дня. Так, 6 — 7 мая являются обычными выходными днями, а 8 мая станет нерабочим днем, так как в этот день россияне будут отдыхать за 7 января. Сам День Победы является государственным праздником, во время которого по всей стране проходят торжественные мероприятия, парады, люди благодарят ветеранов ВОВ и возлагают цветы к Вечному огню.

Напомним, в Госдуме рассматривается возможность уравнять новогодние и майские праздники, чтобы жители страны отдыхали 8-9 дней подряд.