Хабаровские живодерки: генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу

Российской генеральной прокуратурой было утверждено обвинительное заявление, которое касается дела живодерок из Хабаровска. Материалы после должны будут направлены в суд.

«Замгенпрокурором было утверждено обвинительное заключение в отношении трех жителей Хабаровска. После данное дело направят в хабаровский Индустриальный суд», — рассказал Александр Куренной, который является официальным представителем Генпрокуратуры.

Стоит отметить, что молодых людей обвиняют в жестоком обращении с домашними животными, нападении, оскорблении верующих, а также возбуждении ненависти. К каждому будет применена статья в зависимости от роли в уголовном деле.

Напомним, по версии следователей, прошлым летом несовершеннолетние девушки издевались над животными, которых брали с приютов, находили на улице. Они калечили их, а после убивали. Всех своих жертв они фотографировали и снимки выкладывали в интернете, именно благодаря им и удалось найти убийц. Сообщается, что одна из обвиняемых также на протяжении пару лет на своей странице в социальной сети публиковала изображения, видео и тексты, которые направлены на оскорбление верующих людей. Этой девушке вменяют распространение ролика, где имеются сцены унижения личности по признаку принадлежности к социальной группе.