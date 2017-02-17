Хабаровские живодерки полностью признали свою вину

Обвиняемые в живодерстве девушки раскаялись в своих ужасных поступках. Данную информацию сообщил Игорь Острянин, который является прокурор Генпрокуратуры Дальневосточного федерального округа.

По его словам, девушки признали свою вину. Необходимо отметить, что исходя из итогов экспертизы, жительницы Хабаровска не страдают и не страдали никакими психическими расстройствами.

«Обе фигурантки данного дела имеют признаки жестокости, садистских методов. Они осознавали все свои действия», — говорит прокурор.

Уголовное дело ждет судебного разбирательства. Жительницам Хабаровска предъявляют обвинения по жестокому обращению с животными, нападению, оскорблении верующих, возбуждении вражды. Напомним, прошлым летом две преступницы совершали жестокие мучительные действия по отношению к животным, которых брали в приютах, на улице. Мучения, а после убийства подозреваемые совершали в недостроенном здании. На их счету убийства 15 животных. Также одна из девушек познакомилась через интернет с молодым человеком, которого после привела на это место, где вместе с подругой они совершили нападение на парня, чтобы завладеть его денежными средствами. Девушки использовали биту и пневматическое оружие. Одна из фигуранток дела в социальной сети на протяжении нескольких лет размещала посты, содержащие оскорбления к верующим. Имеется также история публикации ролика для унижения человеческого достоинства. Так, девушки вместе со своим товарищем сняли на видео мужчину, а после распространили данный ролик среди его коллег.