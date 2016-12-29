Хабаровские живодерки: убийством девушки занимались в недостроенном здании академии правосудия

Правоохранительные органы рассказали, что хабаровские живодерки занимались издевательствами над животными в здании академии правосудия. Об этом передает российское издание. По этому делу в Хабаровске завели уголовное дело по отношению к уголовным лицам, которые являются ответственными за здания.

На земельном участке, расположенном на улице Юнгов имеются четыре объекта, которые на сегодняшний день не достроены. Они принадлежат ФГБОУ «Российская академия правосудия». Правоохранительные органы провели проверку, исходя из которой, стало ясно, что объекты не охраняются, здесь отсутствует контрольно-пропускной режим. Необходимо уточнить, что на этом месте покалечились дети, которые упали с высоты. Так, весной текущего года 12-летний парень свалился с четвертого этажа, в то время как играл со своими друзьями в здании. Пару месяцев назад произошел еще один неприятный инцидент, с третьего этажа упала девочка.

Стройку печально известные девушки использовали на протяжении четырех месяцев. На этом месте живодерки реализовали свои ужасные фантазии по отношению к беззащитным животным. Стоит отметить, что жертвами девушек были не только бездомные животные, также они находили своих жертв в приютах и через объявления. Напомним, совершив убийства, живодерки выкладывали фото и видео в социальных сетях. Именно это и позволило отыскать девушек.