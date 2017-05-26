Хакеры придумали, как взломать компьютер, используя видеоролики

Теперь хакеры могут завладеть личной информацией огромного числа людей по всему миру из-за некоторых недоработок в популярных видео-плеерах. Об этом передает компания «Check Point», разместив на своем официальном сайте соответствующую информацию.

Работникам «Check Point» удалось выявить, что хакеры начали распространять видеоролики, содержащие необычные субтитры. Эти субтитры, во вредоносном видео-ролике, позволяют получить удаленный доступ к информации, содержащейся на гаджете. Это дает возможность мошенникам устанавливать на зараженное устройство вредоносные программы и устраивать хакерские атаки.

Данный способ взлома является трудным для защиты из-за того, антивирусы не распознают видеоролики субтитрами как файлы несущие угрозу для пользователя. В зону риска попадают не только персональные компьютеры, в этом списке оказались смартфоны и «умные» телевизоры. В «Check Point» предупреждают, что наиболее уязвимыми для этого вируса являются такие стриминговые платформы как VLC, Kodi, PopcornTime и Stremio. В общей сложности подобного рода хакерские атаки могут навредить нескольким сотням миллионов людей по всему миру.