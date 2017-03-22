Группа хакеров угрожает американскому бренду Apple. Хакеры требуют у компании деньги или нанесут урон ей.

Взломщики требуют у бренда 75 тыс.долларов, а также подарочные карты iTunes на общую стоимость 100 тыс.долларов. Если брать в учет прибыль IT-гиганта, эта сумма считается не такой большой.

Необходимо отметить, что взломщики относятся к группе Turkish Crime Family. Исходя из их требований, если компания не выполнит все условия, они будут вынуждены осуществить обнуление миллионов аккаунтов iCloud, удаление данных с гаджетов фирмы. По словам хакеров, у них на сегодняшний день имеется доступ к до 600 млн ученых записей. Компания не может точно ответить, блефуют ли злоумышленники. Стоит уточнить, что от хакеров поступало пару заявлений, но в них была противоречивая информация. Так, в одном письме было указано о 300 млн аккаунтов, а в другом 559 млн. Возможно, группа решила обмануть компанию, чтобы легко завладеть нужной для них суммой средств.

Бренд решил перестраховаться, поэтому просит всех обезопасить свои аккаунты. Для этого необходимо лишь выполнить смену своего пароля, а также можно активировать двухфакторую авторизацию. Тогда хакерам сложно будет выполнить задуманное.