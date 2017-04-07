Холод и снег вернуться в столицу в эти выходные

Погодный центр «Фобос» сообщил журналистам «РИА Новости» о том, что в эти выходные столицу снова окутает холодом. Также погодный центр передает о большой вероятности мокрого снега в ночь с субботы на воскресенье.

Специалист погодного центра заявил, что в субботу не стоит надеяться на солнечный день, так как небо над столицей, скорее всего, будет очень облачным. Также в субботу ожидается обилие кратковременных дождей и температура не более 8 градусов тепла в дневное время.

Похолодание продолжится и в воскресенье, дождь смениться мокрым снегом, который может привести к образованию гололеда. Ночью в Москве будет примерно нулевая температура и холодный ветер с примерной скоростью от 4-х до 9-ти метров в секунду.