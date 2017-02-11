«Хватит убивать»: «РЕН.ТВ» поддержал акцию в защиту детей Донбасса

Каналы «РЕН.ТВ» и «Пятый канал» считают, что из-за политики взрослых больше всего страдают дети Донбасса – их убивают и калечат. Различные российские группы и исполнители считают так же, и вчера на «РЕН.ТВ» выступали коллективы «Земляне» и «Пикник», исполнители Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Александр Скляр и другие. Объявляли участников телемарафона известные питерские и донецкие ведущие.

Деньги, собранные во время марафона, будут отправлены детям Донецкой области на лечение и реабилитацию, а о том, каково это жить под «Градами», рассказали сами дети в рамках телемоста. Чтоб принять участие в акции – достаточно разместить свое фото с хэштэгом «хватит убивать» или с плакатом в поддержку детей Донбасса. К акции уже подключились известные артисты, политики, спортсмены. Военная операция на юго-востоке Украины уже унесла около 200 жизней детей, и унесет еще столько же, если на эту проблему не обращать внимания.

Телемост между Россией и территориями непризнанной республики ДНР сделали возможным «5 канал» и «РЕН.ТВ». В Москве трансляцию вел Андрей Добров, из ДНР – писатель Захар Прилепин, в Санкт-петербурге работала Ника Стрижак. Журналисты на всю Россию показали гуманитарную катастрофу на Донбассе всю ее масштабность. Одной СМСки на короткий номер телемоста достаточно, чтоб небольшая сумма поступила на счёт детей Донбасса. Цель акции – не политика, хотя многие будут упрекать в этом каналы, а благотворительность и помощь жертвам войны.