Ядвига Поплавская призналась, что хотела разводиться с Александром Тихановичем

Ядвига Поплавская, вдова народного артиста Белоруссии Александра Тихановича, сейчас рассказывает СМИ о том, каким был ее муж. О том, что участника ВИА «Верасы» не стало, сообщила в своей социальной сети дочь пары Анастасия Тиханович. Последние годы жизни артиста Поплавская и Тиханович занимались собственным продюсерским центром, давая талантам Беларуси возможность пробиться на сцену.

Ядвига Константиновна призналась СМИ, что 65 – не возраст для мужчины. Этим летом пара отпраздновала «рубиновую свадьбу», 40 лет совместной жизни, и собиралась еще много сделать для белорусского шоу-бизнеса. Сначала у них получилось стать очень успешным дуэтом, а потом – продюсерами и руководителями проекта «Еврофест». Через руки Ядвиги Константиновны и Александра Григорьевича прошли исполнители вроде группа «Ляпис Трубецкой» и кандидаты на «Евровидение» от Беларуси. По молодости несколько раз пара пыталась развестись, но постоянно что-то мешало это сделать, к тому же Ядвига Поплавская стремилась любыми способами сохранить семью.

В советские году, когда ССР был еще единым государством, супружеский дуэт Поплавской и Тихановича буквально боготворили. Все были без ума от хрупкой девушки в очках, которую муж называл «Ядькой», и самого усатого бравого бас-гитариста. Хиты вроде «Я у бабушки живу», «Малиновка» и «прибой» всегда будут актуальны, потому что отображают вечные ценности.