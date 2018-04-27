«Яндекс» раскритиковал политику Роскомнадзора

«Яндекс» выпустил пресс-релиз, посвященный последним действиям Роскомнадзора, который в попытках блокировки Telegram поставил под угрозу работу многих других популярных сайтов и сервисов. Компания решительно против такой политики РКН и считает ее недопустимой.

В ночь на пятницу, 27 апреля, Роскомнадзор заблокировал целый ряд крупных интернет-сайтов, в том числе ведущие российские и иностранные социальные сети, а также «Яндекс». Позже в РКН заявили, что блокировка сайтов произошла из-за технического сбоя, но не была намеренной. В «Яндексе» же отреагировали на инцидент, выпустив критическое заявление о политике надзорного органа.

В компании напомнили, что проблемы с сайтами рунета стала последствием кампании по блокировке Telegram. Представители «Яндекса» ясно дали понять, что не считают данную ситуацию нормальной и выступают категорически против такой политики надзорного ведомства:

«Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок».

Также представители компании подтвердили, что в ночь на пятницу сервисы «Яндекса» были недоступны примерно в течение двух часов, а специалисты компании постоянно мониторили ситуацию.