Ярмарка в Калининграде прививала жителям города духовность и веру

В Калининграде с 4 по 10 января проходила православная ярмарка «Русский край». Ее организаторы решили таким образом подтолкнуть калининградцев к духовности, хотя непросто в наши дни найти действительно православных предпринимателей. «Кловер Сити-центр» приглашал купить свечи, иконы, духовную литературу, изделия из дерева, а так же монастырский мед и сладости.

Ярмарка сочетала в себе радость и веселье праздника и благочинность православия – всем было весело без алкоголя. Дети катались на пони, рассматривали большой вертеп с Иисусом, Марией и Иосифом, а взрослые водили хороводы и постигали тонкости истинно русского народного гуляния. На ярмарку съехались монастыри, которые живут продажей своей вкусной и качественной продукции, народные умельцы, иконописцы. Каждый хотел унести домой частичку Иерусалима или Афона, и монахи дали калининградцам такой шанс.

Ради парка аттракционов, вертепа с животными и гуляний часть улицы Профессора Баранова сделали пешеходной. Идея развлекать народ с пользой для души предложил в свое время Архиепископ Серафим, отвечающий за Калининград и Балтику. Ярмарке уже 10 лет, первая проходила в 2007 году в историческом музее. Интерес к ярмаркам растет, заявок поступает все больше, среди заявителей отбирают только тех, чья продукция действительно необходима. Открытием этого года стали женские украшения, сделанные руками грузинских монахов.