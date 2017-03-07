Юдашкин болен раком последние новости: родные модельера не говорят об онкологии

Родные известного кутюрье Валентина Юдашкина не говорят о его онкологическом заболевании, всячески отрицая рак у модельера. То заболевание, которым страдает Валентин Абрамович – проблемы с почками, оно тоже требует операций, госпитализации и долгих дней реабилитации. Необязательно любая продолжительная болезнь, которая отнимает все силы – рак.

Марина и Галина Юдашкины всячески «подстраховывают» главу семейства: вместо него проводят дефиле, выходят на сцену после показа, всем передают видео, где он на французском языке просит у партнеров прощения за отсутствие на мероприятиях. Сам модельер тоже, встречаясь со СМИ, говорит только о внеплановой операции на почках, с которой решили не затягивать, об онкологии речи не идет. Кутюрье благодарит врачей из России, которые тоже могут поставить человека на ноги, и семью, которая и без него так хорошо руководила его модным домом. Даже друзья семьи отмечают, что его супруга Марина Владимировна – сильная женщина и грамотный руководитель и прекрасный топ-менеджер.

Чтоб имидж отца не пострадал в мире высокой моды, в Париже после показа вместо отца на сцену вышла его дочь Галина Юдашкина-Максакова и вынесла на руках внука Юдашкина Толика. Многие знают, как непросто складываются сейчас отношения семьи Юдашкина и семьи их зятя Петра Максакова. Его тетка оперная певица Мария Максакова и ее муж «перебежчик» Денис Вороненков – нежеланные персоны в бомонде и России. Хотя тетка не тот родственник, который определяет отношение тещи к зятю. Не с ними же оперная дива советовалась за кого выходить замуж и куда убегать с мужем от закона.