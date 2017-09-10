Юлия Латынина покинула Россию, опасаясь за свою жизнь

Журналистка Юлия Латынина перебралась за границу, из-за угрозы её жизни и здоровью. Решение покинуть родину она приняла после того, как неизвестные люди подожгли её автомобиль.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты оной из московских радиостанций связались с журналисткой и взяли у неё интервью. Как рассказала женщина, она стала всерьез опасаться за свою жизнь, после того как её личный автомобиль был сожжен злоумышленниками. Юлия отмечает, что в ближайшее время ни они ни её родственники не собираются возвращаться в Россию. Она сделает это только после того, когда поймёт, что ей больше ничего не угрожает, или появятся причины так думать. Она не имеет ни малейшего представления о том, что происходит и что всё это означает, но она догадывается, что это кем-то продиктованное насилие, которое не будет наказано. Разумеется, она не стала сообщать журналистам страну, в которой укрылась из-за соображений собственной безопасности.

Напомним, что нападение на автомобиль Латыниной состоялось третьего сентября, транспортное средство находилось рядом с её домом в Переделкине. Как позже прокомментировала инцидент владелица старенького BMW, она с мужем проснулась рано утром от громкого хлопка. Женщина предполагает, что хлопок прозвучал после того, как лопнуло стекло машины. Услышав громкий звук, её супруг выбежал на улицу с огнетушителем и попытался потушить огонь. Спустя десять минут после того как мужчина начал тушить машину, подъехали пожарные, но к тому времени супруг журналистки смог справиться самостоятельно. На данный момент известно, что правоохранительные органы ведут проверку по факту произошедшего.