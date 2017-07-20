Юлия Латынина в очередной раз подверглась нападению. Исходя из слов журналистки, неизвестные напали на ее дом и опрыскали его едким газом. Радиоведущая утверждает, что в результате этого пострадало 8 человек, в том числе два ребенка.

Стало известно, что ночью 19 июля на жилье Юлии Латыниной напали. По словам российской журналистки, преступники опрыскали ее дом газом. В результате очередного нападения имеются жертвы – 8 человек. Радиоведущая отмечает, что среди пострадавших 4 пожилых человека и два ребенка.

Через время Латынина уточнила, что инцидент произошел около трех часов ночи. Ее соседи услышали лай собак, выглянули в окна и увидели машину, на которой скрылись недоброжелатели. Журналистка добавила, что считает произошедшее комедией, поэтому она не намерена подавать заявление в правоохранительные органы.

«Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью», — отметила она.

Напомним, летом 2016 года по дороге на работу ведущая радио «Эхо Москвы» была облита нечистотами. По словам Латыниной, двое неизвестных мужчин поджидали ее на пути к редакции, они были на мотоцикле. После содеянного один из них выкрикнул, что она поливает страну грязью. Журналистка связывает инцидент с опубликованной статьей о Евгении Пригожине в «Новой газете». Интересным является тот факт, что за тот период времени в газете не появлялось статей о бизнесмене. Латынина по факту нападения обратилась в полицию, но результаты расследования не разглашались. Наказать преступников потребовал Союз журналистов РФ, также связывая этот инцидент с профессиональной деятельностью.