Юлия Самойлова поедет от России на «Евровидение»

Юлия Самойлова примет участие в этом году в конкурсе «Евровидение». Певица выступит с новой песней и будет представлять Россию.

Прошедшая в РФ жеребьевка показала, что Самойлова должна будет выступить во 2-ом полуфинале, который планирует состояться 11 мая, и пройдет в столице Украины.

«Она является самобытной артисткой, опытной конкурсанткой, очаровывает своей красотой. Карьера музыканта предусматривает большую эмоциональную, физическую нагрузку, которую мало кто может выдержать. Я восхищаюсь успехами девушки», — говорит Юрий Аксюта, являющийся руководителем делегации РФ в данном конкурсе.

Необходимо отметить, что певица исполнит песню авторами которой являются: Леонид Гуткин, Арье Бурштейн, Нэтта Нимроди. Напомним, Самойлова родом из города Ухта, девушке 27 лет. С самого детства она не может ходить, поэтому инвалидная коляска служит ей средством передвижения. У Юлии 1-ая группа по инвалидности. Молодая певица является финалисткой «Фактор А» 2013 года, на шоу она смогла занять 2-ое место. Через год девушка выступила на Паралимпийских играх, во время церемонии открытия, прошедшие зимой 2014 года. В Сочи певица исполнила — «Вместе». Жительница РФ отличается сильным духом, располагает к себе людей, всегда в прекрасном настроении.