Певица-колясочница Юлия Самойлова уверена, что ситуация в Украине за год раз сто может измениться: страна перестанет ненавидеть и подозревать, и она получит свою заветную мечту. Или страна-победитель, которая выиграет в этом году, в 2018-ом примет Юлию. Но пака мужественную девушку обвиняют в том, что она – «не Европа», хотя на фоне всеобщей «европейской толерантности» типичная европейка именно она.

«Первый канал» заявил, что в 2018 году пошлет Юлию на «Евровидение», где бы ни проходил конкурс, а снаряд дважды в одну воронку не падает – Украина у себя же дома не выиграет. Стоит отметить, что не все украинцы одобряют поведение своей страны, впавшей в глубокую паранойю: неужели СБУ испугалось хрупкой «дюймовочки»? К тому же все нормальные, лояльные и здравые люди, которые верят в творчество вне любой политики, давно самоустранились от конкурса в Киеве в этом году. И в первую очередь не пострадает психика Юли: слыханное ли дело – отправлять ее в страну, где на нее могут наброситься и растерзать за ограниченные возможности и особые потребности.

Для Украины Самойлова, как оказалось – «диверсионный солдат», ведь песня в умелых руках – тоже идеологическая диверсия. Как только ни называли девушку, просто желающую петь несмотря на болезнь. Помимо «информационного солдата» она была «уродством» в устах экс-министра культуры Украины Оксаны Билозир. Соцсети уже дали понять чиновнице, что это она – «уродство», только моральное. Для МИДА Украины в лице Павла Климкина Юлия – «провокация». Так что девушка может напрасно верить, что за год Украина начнет мыслить иначе.