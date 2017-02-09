Юлия Тимошенко прокомментировала смерть ополченца «Гиви»

По поводу гибели командира ополчения Михаила Толстых-«Гиви» уже высказались и Донецк, и Украина. Юлия Тимошенко, глава партии «Батьківщина», считает, что все, кто забирает жизни украинских граждан, «уже мертвы сами по себе». Потому обсуждать на высоком уровне гибель на Донбассе каждого «сепаратиста» Украине не следует.

Украинская стороны заявляет, что гибель конкретного «Гиви» не заканчивает автоматически войну на Донбассе, агрессия не уменьшается, она лишь нарастает с новой силой. «Минские соглашения» не соблюдаются, по словам Юлии Владимировны, стороной ДЛНР, хотя власти самопровозглашенной республики считают обратное. Сама республика открыто заявила об официальной дате смерти своего лидера ополчения – его кабинет обстреляли из огнемета «Шмель» 8 февраля. Александр Захарченко заявил, что убийство будет раскрыто по горячим следам, найдут исполнителя и заказчика убийства.

Немаловажный вопрос для сторонников ДНР – где будет покоиться тело полевого командира Михаила Толстых с позывными «Гиви». Командира батальона «Сомали», скорее всего, похоронят рядом с «Моторолой», командиром батальона «Спарта», 10 февраля. Министр обороны непризнанной в ООН республики считает, что так будет правильно. ДЛНР продолжает видеть источником такого рода «диверсий» украинский спецназ, который за собой устранение лидеров республики не признаёт.