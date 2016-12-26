Советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова называют «человеком без ДНК», как пишет издание «Лайф». Всех украинцев, которые насмехаются над бедой другого народа, журналист и блогер Анатолий Шарий назвал «людьми без человеческого ДНК». Если боль других людей в ком-то вызовет радость – это уже не люди. Ранее, до катастрофы, Украина смеялась над массовыми отравлениями в Иркутске и сейчас предлагает помянуть тех, кто погиб в Черном море, суррогатом «Боярышника».

Пост советника президента Украины Юрия Бирюкова могут поддерживать только те, кто считает Россию виновницей всех своих бед. Но людей даже среди жителей Киева все-таки больше, они несут к посольству РФ в Украине не «Боярышник» с метанолом, а цветы и свечи. Люди, в которых осталось хоть что-то человеческое, вообще никогда не поймут, как можно радоваться гибели других людей, тем более такой трагической. И «орда» из 80 человек, которая была с самолете, по словам господина Бирюкова, над Черным морем не погибала. В Сирию летело не более восьми военных и врач Елизавета Глинка.

К сожалению, мнение Бирюкова – не единственное высказывание в этом ключе. В «Твиттере» многих «патриотов Украины» над трагедией глумятся и насмехаются. Может создаться впечатление, что Анатолий Шарий прав, у них действительно проблемы в ДНК, на генном уровне. «Лайф» напоминает, что самолет Ту-154 сумели найти в море только по масляному пятну, оставленному в момент крушения.