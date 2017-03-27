Забастовка дальнобойщиков-2017 в России последние новости: проблема «Платона» не решена по сей день

Система «Платон», обязывающая шоферов большегрузов платить «налог на фуру», была видоизменена Дмитрием Медведевым. Однако не в пользу дальнобойщиков – если раньше за каждый километр просили 1 рубль 52 копейки, то теперь придется платить 2 рубля. 60-70% дальнобойщиков не согласны с такой постановкой вопроса, потому с 27 марта начинается общероссийская бессрочная стачка водителей большегрузов.

Против забастовки выступают те 30% водителей, которые считают, что к системе по оплате ремонта дорог можно приспособиться. Другое дело — нужно следить, чтобы деньги шли на целевые расходы, а не в карман авторов законопроекта. Огромные машины под 12 тонн в самом деле портят федеральные трассы, к тому же любая стачка – это саботаж и невыход на работу, а такие дела наказуемы. Но сторонников «Платона» на порядок меньше, потому только с ними премьер-министр согласился встретиться 23 марта, чтоб озвучить решение. В среде водителей фур известен Сергей Сапронов, призывающий ходить на работу, а не на забастовки. Премьер пригласил его и Владимира Матягина.

На «антиплатоновскую забастовку» не пойдут дальнобойщики Сибири. Вячеслав Трунаев, дальнобойщик и лидер ассоциации водителей фур заявил, что «Платон» его не может устраивать, но и бастовать его ребята не собираются. Во-первых, митингующие на сегодня – разобщенная, несогласованная масса, а во-вторых, надо работать, а не ходить на митинги и бездельничать. Простои приведут к разорению, непригодности продуктов и к смерти многих предприятий. Стачка людей, которая повязана долгами, обязательствами, сроками и тоннами товара на огромные суммы абсурдна в принципе. Желая повлиять на отдельных чиновников, дальнобойщик «подставляет» заказчика, подрядчика, хозяина товара, магазины, куда должен приехать товар. А заказы перехватят конкуренты, которые не пойдут бастовать, поскольку научились жить с «Платоном».