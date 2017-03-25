Забастовка дальнобойщиков 2017: водители фур могут лишить магазины продуктов

Поставщики и хозяева магазинов очень сочувствуют шоферам-дальнобойщикам, которые вынуждены платить по системе «Платон», но и без продуктов видеть не хотят. О добровольности участия водителей большигрузов ходят разного рода слухи: вроде бы «Объединение перевозчиков России» подталкивают водителей на стачку, хотя бастовать хотят далеко не все. Но объединение клянется, что все добровольно.

Некоторые дальнобойщики «притерлись» к сборам «Платон» и хотят работать хоть так, а не участвовать в стачке и вообще ничего не зарабатывать. Стачка будет, масштаб ее только сильно преувеличен, она не потянет на всероссийскую, да и организована она плохо. Сергей Сапронов, который основал организацию «12 тонн» бастовать не хочет, его ребята – 450 водителей тоже не хотят терять выгодные заказы, заявление о принуждении к участию в забастовке уже лежит в МВД. Оно и проведет расследование. Митинги и невыход на работу 27 марта – идея исключительно «Объединения перевозчиков России». Все больше организация занимается политикой, акциями и митингами, и все меньше она видит, что жить надо более реальными вещами – продукты питания быстро портятся.

Разрушение дорог – реальная проблема, и решать ее, по мнению господина Сергея Сапронова, надо конкретно. Его фура и верно весит 12 тонн, она может испортить трассу, но деньги из «Платона» должны адресно идти на ремонт трасс, а не чиновникам. Простой – дело наказуемое, он может быть расценен, как производственный саботаж, «выходной» ОПР и ее лидер Андрей Бажутин точно не оплатят – организатор стачек давно ничего не перевозит. В свою очередь, «12 тонн» — попытка Сапронова доказать, что с «Платоном» вполне можно ужиться и работать.