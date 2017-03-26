Забастовка дальнобойщиков 27 марта 2017 года: организаторы обещают привлечь до 20 тыс. участников

Забастовка дальнобойщиков 27 марта 2017 года соберет около 20 тысяч человек. Организация «Объединение перевозчиков России» обещает привлечь к акциям протеста именно такое количество участников.

В ОПР готовы собрать от 10 о 20 тысяч участников забастовки дальнобойщиков, которая планируется к проведению 27 марта. При этом, как объяснили в организации, большинство участников планируемого мероприятия, примут участие в так называемой «пассивной» акции протеста. Это значит, ее участники просто выстроят свои фуры на обочинах вдоль дорог. Тысячи большегрузов остановятся на обочинах в знак протеста.

Организаторы мероприятия, которое планируется в понедельник, так и заявили: главной целью такого способа протестов является остановка грузопотоков.

При всем этом участников активных акций протеста будет в разы меньше. В ОПР признали, что потенциальные участники могут быть запуганы властями, и на деле оказывается не так много желающих активно протестовать.

Забастовки дальнобойщиков периодически продолжаются уже на протяжении почти полтора года, с того момента, как власти ввели для водителей фур систему налогообложения под названием «Платон». Система предусматривает сбор платы за проезд для владельцев автомобилей, грузоподъемность которых превышает двенадцать тонн по некоторым трассам федерального значения.

Власти объяснили введение такой системы тем, что тяжелые грузовики якобы разрушают дороги, деньги на реконструкцию которых выделяет государство. Владельцы большегрузов не согласны с таким нововведением. Протесты продолжаются с конца 2015 года.