Забастовка дальнобойщиков 28 марта 2017 года: в Питере задержан лидер активистов

Вчера, 27 марта 2017 года в России началась массовая забастовка дальнобойщиков. Водители протестуют против системы взимания платы «Платон». Первый день забастовки ознаменовался задержаниями активистов, в том числе и лидера питерских водителей Андрея Бажутина.

Бажутина задержали как раз в тот момент, когда он направлялся к своим единомышленникам на забастовку. Полиция остановила Андрея, когда тот был за рулем, и под предлогом запрета езды без прав задержала и доставила его в полицейский участок. По словам самого активиста, он не знал, что его лишили прав, ведь его никто об этом не оповестил.

Вскоре лидера питерских протестующих доставили на судебное заседание. Судья на протяжении восьми часов рассматривала его дело, а после вынесла решение – арестовать Бажутина сроком на четырнадцать суток.

В целом, Бажутин оказался не единственным задержанным среди протестующих дальнобойщиков. Всего по России были задержаны порядка тридцати человек. И это при том, что большинство протестующих устроили так называемые «пассивные протесты», выстроив свои автомобили на обочинах дорог.

Всероссийская забастовка продолжается и сегодня, 28 марта. Ранее к акции планировали присоединиться российские фермеры, которые заявили о намерении устроить так называемый «тракторный марш».

Сколько всего участников задействованы в акциях протеста, к текущему моменту подсчитать сложно. Однако ранее сообщалось, что в протестах планируют принять участие минимум 10 тысяч человек.