Забастовка дальнобойщиков: бастующие привели альтернативные данные о числе участников забастовки после заявления Медведева

Участники забастовки дальнобойщиков ответили премьеру Медведеву после его заявления о числе бастующих водителей. Премьер-министр заявил, что масштабы забастовки преувеличивать не стоит, ведь реальное число бастующих – 480 человек. В ответ активисты назвали альтернативные данные о числе участников акций протеста.

По самым скромным подсчетам дальнобойщиков, по всей стране насчитывается не менее 2,5 тысяч активных участников акций протеста. А в целом, данные о количестве участников даже среди самих бастующих очень расходятся, — сообщает РБК. Так например, лидер ОПР Бажутин заявил, что в целом в стране в забастовке участвуют около сорока процентов от всех водителей большегрузов. А таковых в России насчитывается около 1,5 млн. Бажутин предложил Дмитрию Медведеву обеспечить безопасное сопровождение и показать ему все места, где стоят водители. По словам активиста, премьер будет удивлен увиденному.

Валерий Войтко, являющийся представителем ассоциации «Дальнобойщик», приводит куда менее впечатляющие цифры, заявляя, что активных протестующих дальнобойщиков в стране всего 2,5 тысячи. Тем не менее, это все равно больше примерно в шесть раз, чем данные, приведенные Дмитрием Медведевым. В ассоциации приводят и другие данные – порядка 6 тысяч активных участников. При этом отмечается, что основную часть протестующих составляют водители из Дагестана.

В начале забастовки, в конце марта, координаторы водительских организаций и ассоциаций приводили данные: от 10 до 20 тысяч участников. С того момента многие бастующие прекратили протесты, но многие также и присоединились к забастовке. Кроме того, стоит учитывать и пассивных водителей, которые не участвуют в стачках, но и прекратили перевозки.