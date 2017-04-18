Забастовка дальнобойщиков будет идти по нарастающей: Александр Черевко

Забастовка дальнобойщиков далека от завершения и будет идти по нарастающей. 18 апреля на пресс-конференции бастующих в городе Саратове, Александр Черевко, лидер регионального отделения “Объединения перевозчиков России”, призвал присоединиться к забастовке тех, кто еще этого не сделал.

По сообщению портала “Саратов. Версия”, сегодня 18 апреля дальнобойщики из Саратова, участвующие в бессрочной всероссийской забастовке “Стачка”, провели новую пресс-конференцию. Возглавил собравшихся Александр Черевко, глава регионального отделения перевозчиков и по совместительству один из лидеров масштабной забастовки.

Он рассказал, что о бастующих водителях большегрузов с каждым днем узнает все больше и больше людей, многие из них присоединяются к протесту. Есть все основания считать, что “Стачка” будет развиваться по нарастающей. Также Черевко призвал других водителей присоединиться к забастовке и прекратить выходить на рейсы. Он пристыдил тех, кто продолжает работать и не поддерживает своих бастующих коллег.

В Саратове к протестующим вышли представители власти и местные депутаты, но как далее рассказал А. Черевко, на более глобальном уровне к ним никто не желает прислушаться. В качестве примера он привел накаленную ситуацию с забастовочным движением в республике Дагестан, где власти остались равнодушными к происходящему.

Напомним, что забастовка водителей началась 27 марта этого года. Водители требуют отменить или реформировать систему “Платон”, вовремя ремонтировать автомагистрали, пересмотреть налог на транспорт, размер топливных акцизов и др.