Забастовка дальнобойщиков: дагестанские активисты рассказали о разбитых стеклах, сгоревшем грузовике и пустых магазинных полках

Забастовка дальнобойщиков продолжается в российских регионах. За почти пять полноценных дней забастовки произошло много событий, в том числе дорожные конфликты, задержания, первые серьезные убытки для государства.

Наиболее активные акции протестов проходят в Дагестане, где и активисты настроены очень решительно, и количество участников в среднем выше, чем в других регионах страны. Координаторы движения дагестанских дальнобойщиков рассказали, что происходит на стачках и чего пытаются добиться протестующие.

Все эти дни периодически поступали сообщения о том, что активные участники забастовки пытаются привлечь других водителей к участию в акции протеста. Далеко не все российские владельцы большегрузов выходят на забастовку. Многие пытаются работать в привычном режиме. Таких водителей иногда привлекают силовыми методами.

Самое распространенное явление – перекрытые дороги и разбитые стекла. Участники дагестанской забастовки рассказывают: окна в машинах действительно бьют, причем часто. В регионе зафиксированы десятки случаев, когда активисты пытаются таким образом привлечь новых участников забастовки. Другие же просто перекрывают дорогу водителям большегрузов, заставляют разворачиваться и разгружаться.

А вот ни одного случая умышленного сожжения грузовиков, вопреки информации в СМИ, активисты пока не знают. Единственный автомобиль сгорел в Дагестане из-за поломанной проводки, – объясняет активист.

Итоговая цель бастующих – остановить поток товаров большегрузами, чтобы полки магазинов были пустыми. Только так они надеются привлечь внимание широкой общественности, чтобы люди поняли – «Платон» касается их всех, а не только водителей.