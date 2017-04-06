Забастовка дальнобойщиков: лидера дагестанских дальнобойщиков отпустили без предъявления обвинений

Лидера бастующих дальнобойщиков в Дагестане отпустили. Адвокат активиста Рустама Малламагомедова сообщил, что полиция не стала предъявлять ему обвинений. Какая структура несет ответственность за его задержание, до сих пор не понятно.

Пятого апреля появилась информация о задержании полицией лидера дагестанских дальнобойщиков. Сообщалось, что Рустам Малламагомедов был задержан как раз во время интервью изданию «Новая Газета», — передает РБК. Задержали его сотрудники в штатской форме. При этом они представились сотрудниками уголовного розыска. Было ли предъявлено служебное удостоверение, не сообщается.

В целом, обстоятельства задержания активиста остаются достаточно загадочными. Однако адвокат задержанного сообщила, что Рустама все-таки отпустили. В настоящий момент он находится на свободе. Обвинений ему, как выяснилось, тоже не предъявили. Что же стало причиной задержания, не известно.

Республика Дагестан стала своего рода столицей всероссийских акций протеста против системы налогообложения водителей фур. В конце 2015 года начал работу проект «Платон». В том же году состоялся первый крупный всероссийский протест, но протестующие так и не добились своих целей.

В этом году правительство планирует повысить тарифы по системе «Платон». Новые положения должны начать работу с пятнадцатого апреля. По всей России прокатились протесты в рамках забастовки. В Дагестане местные водители оказались настроены наиболее решительно. 31 марта около трехсот фур, принимающих участие в стачке, заблокировали бойцы Росгвардии.