Забастовка дальнобойщиков продолжается в 50 регионах России

Забастовка дальнобойщиков продолжается по разным российским регионам. Накануне самая масштабная забастовка была организована в Дагестане. Неподалеку от Махачкалы несколько тысяч водителей были окружены бойцами Росгвардии.

Большинству из них в буквальном смысле слова пришлось ночевать в своих фурах, в окружении силовиков. По последним данным, несмотря на высокий градус обстановки на стачке, до столкновений между активистами и бойцами Росгвардии так и не дошло. Несмотря на это, ситуация в Дагестане остается очень напряженной и привлекает к себе больше всего внимания общественности и СМИ.

В целом, забастовка продолжается примерно в 50 регионах России. То есть фактически по всей стране. Участники акций протеста не согласны с решением правительства поднять цену за проезд до 1,9 руб. за километр проезда по федеральной трассе. Ранее власти хотели поднять тарифы до 3 рублей за километр, однако снизили повышение, пытаясь подать это как уступку водителям.

Автомобилисты такой шаг расценили как обычное мошенничество – сперва поднять, а потом опустить, чтобы казалось меньше.

В целом, это вторая массовая акция протестов российский владельцев фур с момента ввода системы «Платон», которая начала работать с конца 2015 года. Водители жалуются, что по этой программе начали терпеть убытки. В свою очередь, предприятия также терпят убытки от забастовки, поскольку трафик товаров фактически приостановлен.