Забастовка дальнобойщиков против системы «Платон» в России продолжается

Во всероссийской забастовке дальнобойщиков приняло участие около 10000 водителей грузовых автомобилей. Эта тема на сегодняшний день остается одной из самых горячих. Участники акции выступают против решения российского правительства о повышении стоимости проезда по федеральной трассе.

В РФ продолжается забастовка водителей большегрузов, они выступают против системы «Платон», исходя из которой повышается оплата за 1 км проезда по федеральной трассе и составит 1,91 руб. Данный тариф должен был измениться с 15 апреля текущего года, а именно увеличиться в два раза. Но в конце марта, после забастовок водителей, премьер РФ принял решение пойти на уступки и повысил тариф лишь на четверть. Но этого недостаточно для дальнобойщиков, поэтому забастовки продолжаются.

Самая массовая забастовка отмечается в Дагестане, здесь собралось около 600 фур. Участники акции утверждают, что на месте их дислокации им глушат мобильную связь, а работникам СМИ запрещают освещать эту тему.

Напомним, данная система работает с 2015 года. С апреля прошлого года было принято решение, что все большегрузы в обязательном порядке должны будут пройти регистрацию в системе. Стоит отметить, что плата снимается не только с российского транспорта, но также и с зарубежного. Все средства направляются в Федеральный дорожный фонд. Создателем «Платона» считается организация РТИТС, которая является владением Игоря Ротенберга.