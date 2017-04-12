Забастовка дальнобойщиков спровоцировала рост цен и дефицит товаров в 34 регионах России

Забастовка дальнобойщиков повлекла за собой первые серьезные последствия для россиян. В 34 регионах страны потребители пожаловались на дефицит некоторых товаров и рост цен на некоторые из них. В Обществе защиты потребительских прав уже отреагировали на жалобы граждан и направили соответствующее обращение к Дмитрию Медведеву.

Протесты российских дальнобойщиков привели к первым последствиям для граждан. Как минимум в 34 российских регионах потребители пожаловались на отсутствие товаров на полках магазинов, а также на рост цен на некоторые товары. Эти явления, скорее всего, связаны с остановкой трафика большегрузов, которые как раз и должны доставлять продукцию к точкам реализации. Отмечается, что продовольственные проблемы наблюдаются с мясными продуктами, бакалеей, овощами и фруктами.

Всего, по данным ОЗПП, в регионах зафиксировано 116 случаев жалоб граждан. Причем с течением времени наблюдается рост количества таких обращений. В Обществе защиты потребительских прав просят Дмитрия Медведева не допустить развития сложившейся кризисной ситуации.

В организации ОЗПП «Общественный контроль» заявили, что реальных шагов, несмотря на усугубляющийся кризис, в правительстве РФ не предпринимают. В свою очередь бастующие дальнобойщики не намерены прекращать акции протеста и собираются простаивать до тех пор, пока власти полностью не отменят «Платон».

В число наиболее «кризисных» регионов попал и Дагестан, который уже называют столицей протестов дальнобойщиков. В регионе бастует наивысший процент водителей, причем методы их протеста наиболее решительные.