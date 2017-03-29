Забастовка дальнобойщиков в 2017 году: чиновники обещают встретиться с протестующими

Уже третий день продолжается всероссийская забастовка дальнобойщиков. Тысячи водителей тяжелых грузовиков протестуют против сбора налогов за проезд по трассам федерального значения. А некоторые из протестующих недовольны не только системой «Платон», но еще и коррупцией в чиновнических и правительственных кругах.

Ранее участники акций протеста выразили свою позицию: почему они вновь собрались на забастовку. Водители считают, что деньги, взимаемые по системе «Платон» идут «не на те цели», а сама система налогообложения практически парализует возможности дальнобойщиков работать и зарабатывать.

По предварительным данным, в акциях протестов принимают участие порядка 10 тысяч человек. А, по некоторым другим данным, около 20 тысяч. Большинство из протестующих пытаются выражать свои требования пассивным образом. Они выстраивают фуры в один ряд на обочинах трасс. Таким образом, движение тысяч большегрузов по всей стране приостановлено.

В свою очередь власти пытаются аргументировать свои позиции за счет цифр и фактов. Так, глава заксобрания Кировской области Владимир Быков объяснил журналистам: на днях председатель правительства Дмитрий Медведев довел до ведома чиновников и министров, куда и в каких объемах направляются средства, собранные по «Платону». По словам Быкова, он лично готов встретиться с протестующими и лично готов объяснить, почему налоги нужны. Кроме прочего, чиновник обещает перечислить все дороги, которые были отремонтированы за счет собранных средств.