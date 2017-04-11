Забастовка дальнобойщиков: в Дагестане 2% дальнобойщиков вернулись к работе

Забастовка дальнобойщиков в Дагестане продолжается. Примерно два процента бастующих водителей недавно покинули акцию протеста после того, как были проведены переговоры между региональными властями и перевозчиками. Подавляющее большинство протестующих не собираются идти на уступки до тех пор, пока власти полностью не отменят «Платон».

Небольшая часть принимающих участие в забастовке дагестанских водителей объявили о выходе. Речь идет о тех водителях, которые работают на фирмы-перевозчики. Накануне перевозчики провели переговоры с властями Республики Дагестан и достигли определенного компромисса, — передает ИА REGNUM.

Отмены «Платона» им добиться так и не удалось. Глава транспортного ведомства Республики Якуб Худжаев рассказал, что перевозчики согласились с тем, что отмена налоговой системы для водителей не входит в компетенцию региональных властей и зависит только от решений Москвы. Вместе с тем, сторонам удалось достичь компромисса. Дагестанские власти согласились пересмотреть список требований водителей в течение двух месяцев. В ответ водители обязались вернуться к работе.

Речь идет только о двух процентах всех дагестанских протестующих. Но водители-частники, которые составляют большинство бастующих, заявили, что будут оставаться на месте до тех пор, пока «Платон» полностью не отменят. Ранее представители протестующих заявили, что одним из их требований является встреча с премьером Дмитрием Медведевым.