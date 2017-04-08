Забастовка дальнобойщиков в Дагестане не стихает: прерван канал поставки южных овощей и фруктов в Центральную Россию

С конца марта текущего года стартовала всероссийская протестная акция дальнобойщиков, которые выступают за отмену повышения платы по системе «Платон». Новые тарифы вступят в силу с 15 апреля 2017 года. Самая большая забастовка отмечается в Дагестане.

В Дагестане проходит самая большая в стране протестная акция водителей большегрузов. Власти приняли решение привлечь сотрудников Росгвардии для обеспечения безопасности.

Долгосрочный протест проходит на федеральной трассе «Кавказ», которая ведет из столицы РФ в Баку, а также в Иран. Периодически по трассе проезжает небольшая колона грузовиков в сопровождении правоохранительных органов. Напротив митингующих выстроились военные «Уралы» и люди в камуфляже, вооруженные автоматами. И те и другие будто чего-то ожидают. Так на протяжении двух недель проходит акция, которая признана самой массовой в РФ.

На сегодняшний день через Республику не проезжают большегрузы с дагестанскими номерами, можно наблюдать лишь транзитные машины из Азербайджана, которым иногда активисты бьют стекла. Фактически можно говорить о прерванной поставке южных овощей, фруктов в центральную часть РФ. Дальнобойщики ожидают, что в скором времени на это обратят внимание покупатели, так как полки магазинов опустеют, а на товар подымят стоимость.

Некоторые сотрудники правоохранительных органов признались, что сочувствуют водителям. Они считают, что их требования власти страны должны выполнить хотя бы наполовину. Активисты утверждают, что будут продолжать свой протест, пока власть страны их не услышит.