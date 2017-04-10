Забастовка дальнобойщиков в Дагестане: водители требуют встречи с Дмитрием Медведевым

Забастовка дальнобойщиков в Дагестане набирает оборотов. Для местных жителей, для которых грузоперевозки по большей степени являются главным источником дохода, после повышения налогов на проезд терять фактически уже нечего. Лидеры бастующих требуют организовать встречу с премьером.

Массовая всероссийская стачка коснулась не менее чем двадцати регионов страны. А в той или иной мере протесты проходят во всех российских регионах. Но если в отдельных регионах забастовка представляет собой плохо организованные стачки из нескольких десятков автомобилей, то в Дагестане и других южных регионах дела обстоят куда более серьезно.

Недавно полиция задержала, но вскоре отпустила лидера дагестанских протестующих. Те, в свою очередь, уверяют, что будут стоять до последнего. На данном этапе в числе их требований – встреча с председателем правительства Дмитрием Медведевым, по инициативе которого в том числе была инициирована повышенная плата за проезд в рамках «Платона». Сам премьер пока не комментировал свою возможную встречу с дальнобойщиками.

Повышение тарифов «Платона» должно состояться уже пятнадцатого апреля. С этого момента ожидается новая фаза забастовок. Судя по решительному настрою южных регионов, водители действительно не собираются смириться с ростом платы за проезд.

Некоторые эксперты предполагают, что в скором времени забастовка дальнобойщиков плавно перерастет в массовые акции протестов по всей России, что и является одной из целей водителей. Люди могут ощутить на себе простой в работе большегрузов, полки в магазинах опустеют, а цены вырастут.