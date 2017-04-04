Забастовка дальнобойщиков: в Новосибирске начались первые протесты, в Красноярске – дефицит товаров

Забастовка дальнобойщиков по всей России продолжается. На улицы выходят уже не только водители фур, а автомобилисты устраивают стачки в новых городах. Ситуацию тщательно контролируют силовые структуры.

Накануне первая стачка большегрузов состоялась в Новосибирске. Точное количество участников забастовки остается неизвестным, однако цифра исчисляется десятками человек. Участники акции протеста требовали того же, чего требуют и тысячи других участников забастовок по всей России. Прежде всего, водители требуют отменить «Платон» — систему налогообложения, из-за которой, собственно говоря, все и началось. Кроме того, водители недовольны высокими тарифами топливного акциза и просят отменить его вообще.

Новосибирские дальнобойщики настроены не так уж и радикально. Бастовать они собираются всего несколько дней – только до пятого апреля. Что будут делать дальше, не сообщают.

А вот в Красноярске страсти разгораются не на шутку. Местные участники забастовок частично добились своих целей – остановили грузопоток и добились дефицита товаров в магазинах. Некоторые протестующие признаются, что получают от поставщиков очень выгодные предложения по перевозке товаров, но не соглашаются и обещают стоять на своем до конца.

Въезд в город частично перекрыт. Правда, некоторые источники сообщают, что это происходит просто потому, что сейчас в регионе началось массовое таяние снегов, поэтому транспортные ограничения тут ежегодно вводятся в целях безопасности.