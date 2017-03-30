Забастовка дальнобойщиков в России: первые итоги и последствия бессрочной забастовки

26 марта стартовала всероссийская забастовка дальнобойщиков. Водители протестуют против повышения платы за проезд по системе «Платон». Правительство планировало повысить тарифы в два раза, однако, в итоге, повысило только на четверть, но это все равно не удовлетворило владельцев фур.

Забастовка продолжается уже четвертый день. За это время произошло не так много событий. Это и логично, учитывая, что большинство из протестующих планировали протестовать «пассивно». Они выстраивают свои большегрузы на обочинах федеральных трасс, тем самым пытаясь остановить трафик и привлечь внимание общества.

Не обходится забастовка и без периодических конфликтов. Уже в первый день в России были задержаны около тридцати человек (по неофициальным данным). Некоторые были арестованы. Лидер питерских протестующих получил две недели ареста.

Полиция дежурит везде, где продолжается забастовка. Но по большому счету придраться, как отмечают сами водители, не к чему. Все происходит согласно законодательству. Многие паркуются на платных стоянках, ПДД не нарушают.

Не удалось избежать и провокаций. Некоторые водители устраивают разборки прямо на дорогах, бьют стекла в машинах, устраивают драки. Лидеры протестующих отмечают, что не имеют к ним никакого отношения.

Однако многие участвующие в пассивной забастовке провоцируют и тех водителей, которые не хотят участвовать. Проехать по трассе, на которой выстроились фуры, практически нереально – таких водителей разворачивают и просят разгружаться.