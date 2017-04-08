Забастовка дальнобойщиков: в Санкт-Петербурге задержали 6 участников акции в поддержку дальнобойщиков

В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку дальнобойщиков, которые принимают участие во всероссийской забастовке. Несколько десятков человек вышли на акцию на Невском проспекте. Мероприятие завершилось задержанием не менее шести человек.

Полиция задержала как минимум шестерых участников акции солидарности с бастующими дальнобойщиками в Санкт-Петербурге. Среди задержанных есть и известные в узких кругах активисты. В частности, речь идет о Константине Ершове, Игоре Андреее и художнице Елене Осиповой. Что грозит задержанным, пока неизвестно. Всего же в северной столице России протестовали около сорока человек.

Всероссийская забастовка дальнобойщиков проходит не менее чем в двадцати городах России. Изначально водители сообщали, что в забастовке примут участие не менее десяти тысяч дальнобойщиков.

Центром забастовки оказалась Республика Дагестан. Там с тридцать первого марта за развитием событий тщательно следят бойцы Росгвардии. С тех пор между водителями и силовиками произошло несколько столкновений, однако ситуация в целом стабильная.

Водители бастуют, желая привлечь внимание общественности – путем остановки большегрузного трафика хотят добиться дефицита товаров в магазинах. Поводом же для протестов стала правительственная инициатива о повышении налоговой платы за проезд по федеральным трассам для автомобилей весом более 12 тонн. Плату по «Платону» планируют поднять на четверть уже с 15 апреля.