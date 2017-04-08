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В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку дальнобойщиков, которые принимают участие во всероссийской забастовке. Несколько десятков человек вышли на акцию на Невском проспекте. Мероприятие завершилось задержанием не менее шести человек.

Забастовка дальнобойщиков: в Санкт-Петербурге задержали 6 участников акции в поддержку дальнобойщиков
Фото: novayagazeta.ru

Полиция задержала как минимум шестерых участников акции солидарности с бастующими дальнобойщиками в Санкт-Петербурге. Среди задержанных есть и известные в узких кругах активисты. В частности, речь идет о Константине Ершове, Игоре Андреее и художнице Елене Осиповой. Что грозит задержанным, пока неизвестно. Всего же в северной столице России протестовали около сорока человек.

Всероссийская забастовка дальнобойщиков проходит не менее чем в двадцати городах России. Изначально водители сообщали, что в забастовке примут участие не менее десяти тысяч дальнобойщиков.

Центром забастовки оказалась Республика Дагестан. Там с тридцать первого марта за развитием событий тщательно следят бойцы Росгвардии. С тех пор между водителями и силовиками произошло несколько столкновений, однако ситуация в целом стабильная.

Водители бастуют, желая привлечь внимание общественности – путем остановки большегрузного трафика хотят добиться дефицита товаров в магазинах. Поводом же для протестов стала правительственная инициатива о повышении налоговой платы за проезд по федеральным трассам для автомобилей весом более 12 тонн. Плату по «Платону» планируют поднять на четверть уже с 15 апреля.

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