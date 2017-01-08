Закон не писан: Мара Багдасарян снова задержана за нарушение ПДД

В столице РФ вокруг Мары Багдасарян снова разгорелся скандал. Девушка в очередной раз была задержана за нарушение правил дорожного движения. Об этом передает издание «ТВЦ».

Во время проверки сотрудниками ГИБДД документов у молодой стритрейсерши, выяснилось о наличии 55 неоплаченных штрафов. Снимок задержания известной московской любительницы гонок опубликовали ее друзья. Так, в социальной сети появилось фото, на котором запечатлена злостная нарушительница за рулем иномарки. После задержания гонщица стала жаловаться на судороги, полиция решила вызвать медиков.

«Когда девушку привезли в больницу, отказавшись от помощи, она убежала из приемного отделения. Это произошло после того, как она убедилась, что за ней не поехали сотрудники ГИБДД», — рассказали в полиции.

Ранее Маре ставили диагноз «послесудорожные припадки». Напомним, в мае прошлого года девушка и ее друзья устроили гонку на внедорожнике по столичным дорогам. «Золотая молодежь» уходила от преследования ГИБДД. При этом они унижали и оскорбляли полицейских, а все действия транслировали в онлайн режиме в интернет. Тогда суд принял решение приговорить девушку к оплате штрафа, а также к административному аресту и исправительной работе.