Закон об анонимности в интернете начал действовать на территории РФ: президент страны В. Путин подписал Указ о путях развития информационного общества до 2030 года, согласно которому любая анонимность в рунете исключается.

По сообщению портала РБК, на официальном кремлевском сайте можно прочитать указ президента России В. Путина о путях (стратегии) развития информационного общества до 2030 года. Положения данного указа исключают любую анонимность в интернете. В частности, в указе говорится о создании в сети интернет особых механизмов партнерства, которые создадут систему доверия пользователей друг к другу. Тем самым из сети исчезнет безответственность пользователей, а мошенники не смогут уйти от наказания. Но при этом особо отмечается, что любая личная информация должна быть сохранена должным образом.

В согласии со стратегией, пользователи должна общаться в интернете в традициях российских духовно-нравственных ценностей и соблюдать элементарные нормы поведения и общения.

Также В. Путин указал, что в сети интернет государство имеет полное право на проведение своей экономической, технологической, политической и иной политики.

В конце документа была сформулирована цель стратегии — стремление к созданию национальной цифровой экономики наравне с обеспечением национальных интересов россиян.

Внедряться в жизнь положения данного указа должны при полном обеспечении свободы выбора при поиске информации в сети и ее сохранения в интересах пользователя.