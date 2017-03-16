Законодатели взялись за «игры смерти»

В настоящий момент в России активно обсуждается законопроект, предлагающий введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству. Данная инициатива уже получила одобрение Президента РФ, Верховного суда, Правительства, а также российской общественности.

О том, что кто-то целенаправленно склоняет подростков к суициду, заговорили после материала «Новой газеты», опубликованном в мае прошлого года, в котором рассказывалось о так называемых «группах смерти» в социальных сетях. В материале говорилось о том, что существуют специальные сообщества, втягивающие детей в игры, результатом которых становится самоубийство ребенка. Статья вызвала широкий резонанс и привлекла внимание властей. Результатом поднятой вокруг этой темы шумихи стало закрытие множества групп в социальных сетях, посвященных теме смерти и суицида, а также был разработан законопроект, вводящий ответственность администраторам таких групп.

Анализ действующего законодательства позволил сделать вывод о том, что на данный момент нельзя привлечь к ответственности лиц, которые склоняют подростков к самоубийству путем вовлечения в игры, применения уговоров, обмана и другими подобными способами. В Уголовном кодексе РФ действует статья 110, посвященная доведению до самоубийства. Однако для привлечения лица к ответственности по данной норме требуется, чтобы деяние выполнялось путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Таким образом, деятельность лиц, которые склоняют подростков к самоубийству, не охватывается данной нормой.

Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении, и, несомненно, будет принят, посвящен склонению к самоубийству и содействию в совершении суицида. За совершение деяния путем склонения предусмотрено наказание вплоть до двух лет, а за содействие – до трех. За действия в отношении беременных, несовершеннолетних или совершенные путем использования интернета, ответственность будет более суровой. До семи лет лишения свободы будет грозить тем, чьи действия привели в итоге к совершению самоубийства.

Другая новая статья будет предусматривать ответственность за вовлечение детей в «игры смерти». Например, широко обсуждаемая игра «Синий кит» рассчитана на выполнение разного рода заданий в течение 50 дней. В качестве последнего задания подросток должен совершить самоубийство. Для участия в игре требуется, чтобы с вами связался «куратор», который и ставит перед игроком задания. Ответственность именно для таких «кураторов» и предусматривает законопроект. Кроме того, предлагается наказывать за действия по распространению информации о способах совершения самоубийства, а также побуждающие к его совершению. За распространение такой информации в сети интернет наказание будет составлять до 6 лет лишения свободы. Также увеличится срок наказания по уже действующей 110 статье УК РФ с пяти до шести лет лишения свободы.

На данный момент привлечь к ответственности лиц, которые склоняли подростков к участию в «играх смерти» очень сложно, однако такие дела уже есть. Так, на данный момент идет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении одного из администраторов «группы смерти» — Филиппа Будейкина. 21-летний Будейкин был задержан в ноябре прошлого года в Солнечногорске. Молодому человеку, больше известному в сети под псевдонимом Филипп Лис, предъявлено обвинение в подстрекательстве к доведению до самоубийства. Как будет решаться вопрос о привлечении его к ответственности пока не ясно, поскольку фактически его действия могут подпадать под статью, которую предлагает ввести новый законопроект, но вот статьей 110 УК РФ они по сути не охватываются. Как утверждает следствие, Филипп Лис был инициатором «игр смерти» в социальных сетях. Однако удастся ли обвинению доказать связь между действиями молодого человека и случаями самоубийств, пока не ясно, так как его друзья утверждают, что действия молодого человека были направлены, скорее, на то, чтобы отговорить подростков от совершения суицида, а не наоборот.

Если говорить о проблеме подростковых суицидов в целом, то принятие законопроекта решит вопросы привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся склонением к самоубийству, однако решением проблемы закон не станет. Для уменьшения случаев совершения самоубийства подростками требуется проведение комплексной работы по всем направлениям — от бесед с самими подростками до просветительской работы с родителями и учителями.

Источник: Адвокат Виктор Наумов