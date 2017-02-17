Запрет Вконтакте: социальная сеть отреагировала на свой запрет

Социальная сеть «Вконтакте» не считает себя антиукраинской и не согласна с тем, что ее запретят в Украине. О деятельность социальной сети высказался заместитель главы МВД Украины Зорян Шкиряк, а представитель ВК Влад Леготкин, в свою очередь, возразил ему. Любая соцсеть – площадка для общения, в основном люди на ней далеки от политики, а с действительно опасными и асоциальными явлениями ВК успешно борется.

Политика Вконтакте проста: минимум цензуры, максимум свободы слова, борьба с явлениями вроде «групп смерти», педофилии, извращений и порнографии. Украинский патриотизм не является для администраторов социальной сети приоритетом, никто не вправе навязывать пользователям чуждое им мировоззрение. И предъявлять претензии за то, что админы не блюдут интересы узкой группы людей – глупо. От МВД Украины ни разу не было нареканий на экстремистскую деятельность соцсети и других нареканий. Да, в медиа то и дело появляются пророссийские статьи, но на то они и пресса.

Реформаторские порывы Зоряна Шкиряка распространяются не только на «ВК», но и на практически аполитичные «Одноклассники». Более того – школьникам будут на уроках рассказывать о вреде социальных сетей. Но не потому, что там можно познакомиться с педофилом или попасть в «Группу смерти», а потому что там много антиукраинского коннекта и пользователи «не любят Украину». Неужели Шкиряк хочет превратить Украину в страну-тирана, где нет плюрализма мнений и свободы слова? Запретом всех соцсетей «славятся» Пакистан, Иран, Северная Корея, Туркмения и некоторые другие страны.