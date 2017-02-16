Защитники Сергея Семенова считают, что Диана Шурыгина зарабатывает деньги на историях об изнасиловании

Во время программы «Пусть говорят», куда Диана Шурыгина пришла для того, чтобы поведать свою историю изнасилования,раскрылись тайны девушки.

Стало известно, что до этой истории с изнасилованием, скандальная студентка встречалась с молодым человеком Владом, которого пыталась обвинить в домогательстве. Это произошло пару лет назад. Диане тогда не было 16 лет, она сильно повздорила с парнем и решила отомстить ему. Так, юная особа решила написать на него заявление в полицию, обвиняя в изнасиловании. После девушка предложила ему выплатить ей 1000000 руб, чтобы замять дело, или об насильственных действиях сексуального характера будут разбираться в суде. Родные Влада Трошина решили дать деньги вымогательнице.

Подобная история повторилась и с Сергеем Семеновым. По словам парня, они познакомились с ней на вечеринке, где она сама стала приставать к нему. Но девушка утверждает, что Сергей воспользовался тем, что она была под алкоголем, и применил к ней физическую силу. Суд присудил парню 8 лет тюремного заключения, но благодаря апелляции удалось сократить срок до 3 лет и 3 месяцев. Семья девушки предлагала Сергею замять дело, после выплаты 1000000 руб.

Пользователи интернета разделились во мнении, большинство считают, что Диана, таким образом, зарабатывает деньги. В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа в поддержку парня, участники которой намерены привлечь общественность к этому делу, дабы снять обвинения с молодого человека.